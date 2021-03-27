Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Словенией

Фото: твиттер сборной России

Сборная России в официальном твиттере показала фото из раздевалки после победы над Словенией (2:1).

После двух туров отборочного раунда на ЧМ-2022 Россия лидирует в группе, опережая Словению на 3 очка.

Отметим, что 30 марта Россия проведет матч против Словакии.

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