Сборная России показала, как выглядели юные Дзюба, Смолов и другие игроки национальной команды
Пресс-служба сборной России представила подборку с фотографиями игроков национальной команды в юношестве.
"Узнаете этих ребят? На этих эксклюзивных кадрах игроки сборной России только в начале своего большого футбольного пути", - гласит твит сборной России.
Денис Черышев и Алан Дзагоев
Илья Кутепов и Роман Зобнин
Юрий Газинский
Алексей Ионов
Антон Шунин
Александр Ерохин
Федор Смолов
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Федор Кудряшов
Алексей и Антон Миранчуки
Федор Чалов
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