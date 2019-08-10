Сборная России показала, как выглядели юные Дзюба, Смолов и другие игроки национальной команды

Пресс-служба сборной России представила подборку с фотографиями игроков национальной команды в юношестве.

"Узнаете этих ребят? На этих эксклюзивных кадрах игроки сборной России только в начале своего большого футбольного пути", - гласит твит сборной России.

Денис Черышев и Алан Дзагоев

Илья Кутепов и Роман Зобнин

Юрий Газинский

Алексей Ионов

Антон Шунин

Александр Ерохин

Федор Смолов

Артем Дзюба

Георгий Джикия

Федор Кудряшов

Алексей и Антон Миранчуки

Федор Чалов

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