Сборная России показала первый день сборов перед Евро-2020

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Сборная России показала первый день сборов перед Евро-2020

Фото твиттер сборной России

В Новогорске стартовали тренировочные сборы национальной сборной России, которая готовится к финальному турниру Евро-2020.

Напомним, что команда Станислава Черчесова на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Как прошёл первый день сборов, можно посмотреть в видеоролике, опубликованном пресс-службой сборной.

Не пропустите: Черчесов высказался о подготовке к Евро-2020. | http://soccernews.ru
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