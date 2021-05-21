Сборная России показала первый день сборов перед Евро-2020
В Новогорске стартовали тренировочные сборы национальной сборной России, которая готовится к финальному турниру Евро-2020.
Напомним, что команда Станислава Черчесова на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Как прошёл первый день сборов, можно посмотреть в видеоролике, опубликованном пресс-службой сборной.
Не пропустите: Черчесов высказался о подготовке к Евро-2020. | http://soccernews.ru
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