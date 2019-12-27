Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик с десяткой лучших голов национальной команды в уходящем десятилетии.

В топ включены забитые мячи Дениса Черышева (дважды), Александра Головина, Алана Дзагоева, Александра Кержакова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина, Фёдора Смолова, Фёдора Кудряшова и Магомеда Оздоева.

В уходящем десятилетии #НашиПарни забили много красивых голов. Сделали подборку для вас ⚽️ #СборнаяРоссии pic.twitter.com/rJibR4BG6B