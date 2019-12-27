Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия
Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик с десяткой лучших голов национальной команды в уходящем десятилетии.
В топ включены забитые мячи Дениса Черышева (дважды), Александра Головина, Алана Дзагоева, Александра Кержакова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина, Фёдора Смолова, Фёдора Кудряшова и Магомеда Оздоева.
В уходящем десятилетии #НашиПарни забили много красивых голов. Сделали подборку для вас ⚽️ #СборнаяРоссии pic.twitter.com/rJibR4BG6B— Сборная России (@TeamRussia) December 27, 2019
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15