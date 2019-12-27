Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия

Теги россияденис черышевалександр головиналан дзагоевалександр кержаковюрий жирковалександр кокоринфедор смоловфедор кудряшовмагомед оздоев

Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик с десяткой лучших голов национальной команды в уходящем десятилетии.

В топ включены забитые мячи Дениса Черышева (дважды), Александра ГоловинаАлана ДзагоеваАлександра КержаковаЮрия ЖирковаАлександра КокоринаФёдора СмоловаФёдора Кудряшова и Магомеда Оздоева.

Не пропустите: Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов