Сборная России показала яркое видео из раздевалки после победы над Словенией

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Сборная России показала яркое видео из раздевалки после победы над Словенией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Пресс-служба сборной России показала эмоции футболистов и главного тренера Валерий Карпина в раздевалке после победы над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум", - говорится в твиттере национальной команды.

Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.

Не пропустите: РФС продлит контракт с Карпиным. | http://soccernews.ru
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