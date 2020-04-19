Сборная России показала знаменитый гол Торбинского на Евро-2008 в стиле 8-битной графики

Пресс-служба сборной России с помощью 8bitfootball в стиле 8-битной графики показала знаменитый гол полузащитника Дмитрия Торбинского в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года с командой Нидерландов (3:1).

"Мы проникли в восьмибитную вселенную и нашли гол Торбинского. Уровень ностальгии – "сейчас закончим вообще всё", - говорится в официальном Instagram российской национальной команды.

Напомним, что Торбинский отличился в дополнительное время, забив гол на 112-й минуте с передачи Андрея Аршавина при счете 1:1. Благодаря победе россияне вышли в полуфинал Евро-2008, где уступили Испании (0:3).

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