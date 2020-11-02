Сборная России поменяла соперника по товарищескому матчу

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Сборная России поменяла соперника по товарищескому матчу

Сборная России отказалась от товарищеского матча с Сербией, запланированного на июнь 2021 года, утверждает Sport24.

По информации источника, в РФС посчитали нецелесообразным играть с сербами ещё раз после двух встреч в группе Лиги Наций.

Новым соперником россиян стала национальная команда Болгарии.

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