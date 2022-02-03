Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей

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Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей

Фото сайт РФС

РФС принял решение о переносе ближайших игр сборной России на другой стадион, сообщает пресс-служба союза.

Мартовские матчи команды Валерия Карпина пройдут на "ВТБ Арене", а не в "Лужниках", как планировалось ранее.

Это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Москве, пояснили в РФС.

"Сейчас мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

24 марта россияне сыграют с Польшей в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары поспорит за путёвку на чемпионат мира с Чехией или Швецией.

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