Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей
Фото сайт РФС
РФС принял решение о переносе ближайших игр сборной России на другой стадион, сообщает пресс-служба союза.
Мартовские матчи команды Валерия Карпина пройдут на "ВТБ Арене", а не в "Лужниках", как планировалось ранее.
Это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Москве, пояснили в РФС.
"Сейчас мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
24 марта россияне сыграют с Польшей в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары поспорит за путёвку на чемпионат мира с Чехией или Швецией.
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