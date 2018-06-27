Сборная России попала в более благоприятную часть сетки плей-офф ЧМ

Сборная России попала в более благоприятную часть сетки стадии плей-офф Чемпионата Мира.

Так, из топ-команд на пути до финала, помимо Испании, с которой хозяева сыграют в 1/8 финала, подопечным Станислава Черчесова, скорее всего, может выпасть только Бельгия либо Англия. В другой части сетки уже точно сыграют Португалия, Франция и Аргентина. Там же, более чем вероятно, также окажутся Бразилия и Германия, а также кто-то из уже упоминавшейся пары - бельгийцы либо англичане.

Напомним, Романцев оценил шансы сборной России в противостоянии с Испанией. | soccernews.ru