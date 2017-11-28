Сборная России попала в одну группу с Швейцарией, Египтом и Австралией при тестовой жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

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Сборная России попала в одну группу с Швейцарией, Египтом и Австралией при тестовой жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

ФИФА провела тестовую жеребьевку группового этапа Чемпионата Мира-2018.

В тестовом варианте сборная России попала в одну группу с Швейцарией, Египтом и Австралией.

Напомним, что реальная жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится в пятницу, 1 декабря.

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