Сборная России пошутила по поводу гола Смолова в ворота "Реала"

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Сборная России пошутила по поводу гола Смолова в ворота "Реала"

Пресс-служба сборной России опубликовала шуточный пост про гол форварда национальной команды Фёдора Смолова во вчерашнем матче Примеры между "Сельтой" и "Реалом".

Напомним, что 30-летний футболист отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один с вратарём "сливочных" Тибо Куртуа.

"Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что в первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, за которую выступает как раз голкипер "Реала".

Не пропустите: Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да там "лучшая оборона" Ла Лиги лоханулась как обычно

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