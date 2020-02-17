Сборная России пошутила по поводу гола Смолова в ворота "Реала"
Пресс-служба сборной России опубликовала шуточный пост про гол форварда национальной команды Фёдора Смолова во вчерашнем матче Примеры между "Сельтой" и "Реалом".
Напомним, что 30-летний футболист отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один с вратарём "сливочных" Тибо Куртуа.
"Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа", - говорится в публикации.
Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа pic.twitter.com/MQN56DGL1v— Сборная России (@TeamRussia) February 17, 2020
Стоит отметить, что в первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, за которую выступает как раз голкипер "Реала".
Не пропустите: Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
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