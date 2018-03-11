Сборная России потеряла из-за травмы еще одного центрального защитника

Теги фенербахчероссияроман нойштедтер

Сборная России потеряла из-за травмы еще одного центрального защитника
Российский защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение шеи в матче чемпионата Турции против "Малатьяспора" (2:0) и прямо со стадиона был доставлен в больницу.

В ближайшее время 30-летний Нойштедтер пройдет медосмотр, который и определит сроки его восстановления.

Стоит отметить, что ранее на длительный срок выбыли защитники сборной России Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин (ЦСКА), которые, , скорее всего, пропустят Чемпионат Мира-2018.

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