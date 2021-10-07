Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока

Фото: инстаграм Макарова/Автор неизвестен

Хавбек московского "Динамо" и сборной России Денис Макаров не примет участия в играх отбора к ЧМ-2022 против Словакии и Словении, сообщает Telesport.

По информации источника, футболист покинул расположение национальной команды и вернется в клуб. Он травмировал икроножную мышцу..

Травму полузащитника также подтвердил главный тренер сборной Валерий Карпин.

"Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки будем смотреть, останется ли он на игру со Словенией", – отметил российский специалист.

Игра между сборными России и Словакии пройдет 8 октября, а против Словении российская команда сыграет 11 октября.

В нынешнем сезоне Макаров сыграл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол.

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