Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона

Теги россиядинамо москваарсен захарян

Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона

Фото твиттер Оксимирона

Пресс-служба сборной России пошутила насчёт релиза нового альбома рэп-исполнителя Оксимирона.

"Пока Оксимирон писал новый альбом - у нас мальчишка вырос", - говорится в публикации национальной команды в твиттере, к которой прикреплены две фотографии полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в 2015 и 2021 годах.

Напомним, что 12 ноября Оксимирон выпустил микстейп под названием "Смутное время", а 1 декабря вышел его альбом "Красота и уродство", который стал для рэпера первым за шесть лет.

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