Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона
Фото твиттер Оксимирона
Пресс-служба сборной России пошутила насчёт релиза нового альбома рэп-исполнителя Оксимирона.
"Пока Оксимирон писал новый альбом - у нас мальчишка вырос", - говорится в публикации национальной команды в твиттере, к которой прикреплены две фотографии полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в 2015 и 2021 годах.
Пока @norimyxxxo писал новый альбом – у нас мальчишка вырос ⚽️— Сборная России (@TeamRussia) December 1, 2021
2015 ➡️ 2021 pic.twitter.com/5phDA8BwKw
Напомним, что 12 ноября Оксимирон выпустил микстейп под названием "Смутное время", а 1 декабря вышел его альбом "Красота и уродство", который стал для рэпера первым за шесть лет.
Не пропустите: Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 1 декабря
-
ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"
-
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"
Лента новостей
-
Каррик ярко высказался о прессинге Роналду
-
Стало известно, почему Роман Ерёменко не вернётся в РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на уругвайского форварда
-
Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона
-
Врачи "Челси" спасли жизнь болельщика во время матча с "Уотфордом"
-
Ибрагимович высказался о возможности начать тренерскую карьеру
-
Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ
-
Главные новости дня: 1 декабря
-
"Барселона" нашла замену Десту в "Челси"
-
ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"
-
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
1
"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом"
-
1
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
1
"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"
-
1
"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛ
-
Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов"
-
Голкипер "Факела" готовится к медобследованию в "Спартаке"
-
"Зенит" может отдать Кравцова в аренду и вернуть игрока из "Балтики"
-
"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле
-
Месси показал "Золотой мяч" болельщикам