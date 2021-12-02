Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона

Фото твиттер Оксимирона

Пресс-служба сборной России пошутила насчёт релиза нового альбома рэп-исполнителя Оксимирона.

"Пока Оксимирон писал новый альбом - у нас мальчишка вырос", - говорится в публикации национальной команды в твиттере, к которой прикреплены две фотографии полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в 2015 и 2021 годах.

Пока @norimyxxxo писал новый альбом – у нас мальчишка вырос ⚽️



2015 ➡️ 2021 pic.twitter.com/5phDA8BwKw — Сборная России (@TeamRussia) December 1, 2021

Напомним, что 12 ноября Оксимирон выпустил микстейп под названием "Смутное время", а 1 декабря вышел его альбом "Красота и уродство", который стал для рэпера первым за шесть лет.

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