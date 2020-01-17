Сборная России потроллила Жиркова

Пресс-служба сборной России с юмором отреагировала на заявление защитника "Зенита" Юрия Жиркова, что у него ещё вся карьера впереди.

"Юрий Валентинович в 2020 году: "Одному японцу 52, он ещё играет. У меня вся карьера впереди".

Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду", - говорится в шуточной публикации национальной команды.

Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди»



Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду pic.twitter.com/YW5mSWarAE — Сборная России (@TeamRussia) January 17, 2020

Стоит отметить, что в августе Жиркову исполнится 37 лет.

Что касается 52-летнего японца, то речь идёт о форварде "Йокогамы" Кадзуёси Миуре, который является самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире.

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