Сборная России повторила антирекорд Болгарии 50-летней давности

Сборная России повторила антирекорд национальной команды Болгарии, установленный ею более 50-ти лет назад.

Так, подопечные Станислава Черчесова стали первым коллективом в истории Чемпионатов Мира с 1966-го года, игроки которого отметились минимум двумя забитыми мячами в свои ворота в рамках одного мундиаля.

Напомним, в рамках домашнего ЧМ автоголами в составе сборной России отметились Денис Черышев и Сергей Игнашевич.

Не пропустите: Игнашевич вошел в историю ЧМ. | soccernews.ru