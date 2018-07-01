Сборная России повторила антирекорд Болгарии 50-летней давности

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Сборная России повторила антирекорд Болгарии 50-летней давностиСборная России повторила антирекорд национальной команды Болгарии, установленный ею более 50-ти лет назад.

Так, подопечные Станислава Черчесова стали первым коллективом в истории Чемпионатов Мира с 1966-го года, игроки которого отметились минимум двумя забитыми мячами в свои ворота в рамках одного мундиаля.

Напомним, в рамках домашнего ЧМ автоголами в составе сборной России отметились Денис Черышев и Сергей Игнашевич.

Не пропустите:  Игнашевич вошел в историю ЧМ. | soccernews.ru

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