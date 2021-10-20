Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения
Фото твиттер "Енисея"
Сегодня, 20 октября, бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Аленичеву исполнилось 49 лет.
Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный экс-футболисту.
"Аленичеву - 49. Поздравляем легенду и желаем здоровья и успехов!" - говорится в публикации.
Аленичеву – 49— Сборная России (@TeamRussia) October 20, 2021
Поздравляем легенду и желаем здоровья и успехов! pic.twitter.com/S8ki2knd46
Аленичев выступал за российскую сборную с 1996 по 2005 год, сыграл 55 матчей и забил 6 голов.
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