Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения

Теги россиядмитрий аленичев

Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения

Фото твиттер "Енисея"

Сегодня, 20 октября, бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Аленичеву исполнилось 49 лет.

Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный экс-футболисту.

"Аленичеву - 49. Поздравляем легенду и желаем здоровья и успехов!" - говорится в публикации.

Аленичев выступал за российскую сборную с 1996 по 2005 год, сыграл 55 матчей и забил 6 голов.

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