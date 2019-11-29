Сборная России поздравила "Барселону" с днем рождения голом Аршавина

Сборная России в твиттере поздравила "Барселону" со 120-летием, и напомнила о голе российского экс-игрока Андрея Аршавина в ворота каталонцев.

Сегодня, 29 ноября, "Барселоне" исполняется 120 лет.

Бывший футболист сборной России забивал сине-гранатовым, когда в 2011 году выступал в лондонском клубе.

"Сегодня день рождения у великой "Барселоны". Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли", - говорится в сообщении.

Сегодня день рождения у великой «Барселоны». Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли #НашиПарни pic.twitter.com/h53Eap7GN7 — Сборная России (@TeamRussia) 29 ноября 2019 г.

После 13 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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