Сборная России поздравила "Барселону" с днем рождения голом Аршавина

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Сборная России поздравила "Барселону" с днем рождения голом Аршавина

Сборная России в твиттере поздравила "Барселону" со 120-летием, и напомнила о голе российского экс-игрока Андрея Аршавина в ворота каталонцев.

Сегодня, 29 ноября, "Барселоне" исполняется 120 лет.

Бывший футболист сборной России забивал сине-гранатовым, когда в 2011 году выступал в лондонском клубе.

"Сегодня день рождения у великой "Барселоны". Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли", - говорится в сообщении.

После 13 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице. 

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