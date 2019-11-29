Сборная России поздравила "Барселону" с днем рождения голом Аршавина
Сборная России в твиттере поздравила "Барселону" со 120-летием, и напомнила о голе российского экс-игрока Андрея Аршавина в ворота каталонцев.
Сегодня, 29 ноября, "Барселоне" исполняется 120 лет.
Бывший футболист сборной России забивал сине-гранатовым, когда в 2011 году выступал в лондонском клубе.
"Сегодня день рождения у великой "Барселоны". Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли", - говорится в сообщении.
Сегодня день рождения у великой «Барселоны». Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли #НашиПарни pic.twitter.com/h53Eap7GN7— Сборная России (@TeamRussia) 29 ноября 2019 г.
После 13 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6