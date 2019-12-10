Сборная России поздравила болельщиков с Днём футбола

Теги россия

Сборная России поздравила болельщиков с Днём футбола

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в честь Дня футбола, который празднуется сегодня, 10 декабря.

"Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником", - говорится в записи национальной команды в твиттере.

Напомним, что сегодня были названы соперники российской сборной по контрольным матчам в преддверии финальной части Евро-2020.

Не пропустите: Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов