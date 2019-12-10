Сборная России поздравила болельщиков с Днём футбола

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в честь Дня футбола, который празднуется сегодня, 10 декабря.

"Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником", - говорится в записи национальной команды в твиттере.

Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником pic.twitter.com/nfqSLNx2PK — Сборная России (@TeamRussia) December 10, 2019

Напомним, что сегодня были названы соперники российской сборной по контрольным матчам в преддверии финальной части Евро-2020.

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