Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом

Теги россиястанислав черчесов

Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом

Пресс-служба сборной России опубликовала предновогодний поздравительный ролик с участием нескольких футболистов и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

"Россия - очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья", - говорится в описании к видео.

В 2019 году сборная России успешно прошла квалификацию Евро-2020 и пробилась в финальную часть турнира.

Подопечные Черчесова провели 10 матчей, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения - оба от Бельгии.

Не пропустите: Слуцкий поздравил болельщиков с Новым годом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов