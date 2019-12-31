Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом

Пресс-служба сборной России опубликовала предновогодний поздравительный ролик с участием нескольких футболистов и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

"Россия - очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья", - говорится в описании к видео.

Россия – очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется ⛄#НашиПарни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья ❤ pic.twitter.com/j9ji3M51ks — Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2019

В 2019 году сборная России успешно прошла квалификацию Евро-2020 и пробилась в финальную часть турнира.

Подопечные Черчесова провели 10 матчей, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения - оба от Бельгии.

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