Сборная России поздравила Черышева с днём рождения

Сегодня, 26 декабря, вингер "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отмечает свой 29-й день рождения.

Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста с праздником.

"Искренне поздравляем. И желаем очень-очень-очень много голов", - говорится в публикации.

Черышев сыграл за сборную России 25 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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