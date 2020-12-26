Сборная России поздравила Черышева с юбилеем
Сегодня, 26 декабря, вингер "Валенсии" Денис Черышев отмечает юбилей - ему исполнилось 30 лет.
В связи с этим пресс-служба сборной России посвятила игроку поздравительный пост в твиттере.
"Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат. Сегодня Денису - 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья", - говорится в публикации.
Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.— Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020
Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi
Черышев выступает за сборную России с 2012 года, сыграл 30 матчей и забил 12 голов.
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