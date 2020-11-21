Сборная России поздравила Джикию с днём рождения
Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный защитнику московского "Спартака" Георгию Джикии.
Сегодня, 21 ноября, футболист отмечает своё 27-летие.
"Максимальная самоотдача, неуступчивость и спортивная злость - это всё Джикия. Сегодня у Георгия день рождения. Поздравляем и желаем чистейших подкатов, классных перехватов и без травм", - говорится в публикации.
Максимальная самоотдача, неуступчивость и спортивная злость – это всё Джикия. Сегодня у Георгия день рождения. Поздравляем и желаем чистейших подкатов, классных перехватов и без травм #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/F52yhmUa9i— Сборная России (@TeamRussia) November 21, 2020
Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года, сыграл 28 матчей и забил 1 гол. В последних трёх играх он был капитаном национальной команды.
Не пропустите: "Спартак" поздравил Джикию с днём рождения. | http://soccernews.ru
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