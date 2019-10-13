Сборная России поздравила Ерохина с днём рождения

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый полузащитнику Александру Ерохину, которому сегодня исполняется 30 лет.

"Поздравляем полузащитника сборной России Александра Ерохина с днём рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего!" - говорится в публикации.

Поздравляем полузащитника @TeamRussia Александра Ерохина с днем рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего! pic.twitter.com/h7y2zMN1Yu — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

Ерохин выступает за сборную России с августа 2016 года, сыграл 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

На клубном уровне хавбек защищает цвета "Зенита". В текущем сезоне он провёл 11 игр и отличился 1 раз.

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