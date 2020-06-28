Сборная России поздравила Гильерме с сотней сухих матчей в РПЛ

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Сборная России поздравила Гильерме с сотней сухих матчей в РПЛ

Сборная России в твиттере поздравила голкипера "Локомотива" Гильерме с сотым сухим матчем в РПЛ.

Напомним, в матче 24-го тура "Локомотив" обыграл "Рубин" со счетом 2:0.

Гильерме выступает за "железнодорожников" с 2007 года. С 2016-го футболист выступает за сборную России.

После 24 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице.

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