Сборная России поздравила Гильерме с сотней сухих матчей в РПЛ

Сборная России в твиттере поздравила голкипера "Локомотива" Гильерме с сотым сухим матчем в РПЛ.

Напомним, в матче 24-го тура "Локомотив" обыграл "Рубин" со счетом 2:0.

Гильерме выступает за "железнодорожников" с 2007 года. С 2016-го футболист выступает за сборную России.

У Гилерме 100 сухих матчей в чемпионате России. Поздравляем! pic.twitter.com/DF5molXbSX — Сборная России (@TeamRussia) June 28, 2020

После 24 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице.

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