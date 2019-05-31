Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Сборная России не забыла о 23-м дне рождении хавбека "Монако" Александра Головина.

Национальная команда провела ужин, на котором Головину подарили торт в виде футбольного поля.

Поздравили сегодняшнего именинника - Александра Головина.

Как вам тортик? pic.twitter.com/QlLXTPc6je — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

В этом сезоне Головин провел 35 игр, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что 8 июня в рамках отборочного раунда к Евро-2020 Россия сыграет с Сан-Марино, а 11 июня против Кипра.

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