Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый полузащитнику Александру Головину.

Сегодня, 30 мая, известный российский футболист отмечает свой 24-й день рождения.

В честь этого в твиттере российской национальной команды появилась история из детства хавбека "Монако", с который вы может ознакомиться ниже.

"Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли – 3:2. А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни", - рассказал Головин.

У Головина день рождения. Сегодня он впервые за 6 лет отмечает праздник дома, в родном Калтане. Александр вспомнил, как это было в детстве. Таких историй вы ещё не слышали.



⚽️ Поздравляем! Важных голов, точных передач и красивых побед!#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/wGhx7lNquY — Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2020

Головин сыграл за сборную России 33 матча и забил 5 голов.

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