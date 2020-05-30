Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства

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Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый полузащитнику Александру Головину.

Сегодня, 30 мая, известный российский футболист отмечает свой 24-й день рождения.

В честь этого в твиттере российской национальной команды появилась история из детства хавбека "Монако", с который вы может ознакомиться ниже.

"Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли – 3:2. А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни", - рассказал Головин.

Головин сыграл за сборную России 33 матча и забил 5 голов.

Не пропустите: Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит". | http://soccernews.ru
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