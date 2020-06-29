Сборная России поздравила Комличенко с днём рождения

Сегодня, 29 июня, нападающему московского "Динамо" и сборной России Николаю Комличенко исполнилось 25 лет.

С днём рождения футболиста среди прочих поздравила пресс-служба национальной команды.

"Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч. Сегодня Николаю - 25. Поздравляем и желаем войти в "Клуб 100", - говорится в публикации российской сборной.

Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч. Сегодня Николаю – 25. Поздравляем и желаем войти в «Клуб 100»

⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии #футбол pic.twitter.com/wKJjg3SmIr — Сборная России (@TeamRussia) June 29, 2020

Комличенко дебютировал за сборную России в октябре 2019 года, С тех пор он забил 1 гол в 3 матчах.

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