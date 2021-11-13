Сборная России поздравила Лунева с 30-летием

Фото инстаграм Андрея Лунева

Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере пост, посвященный дню рождения голкипера "Байера" Андрея Лунева.

Сегодня, 13 ноября, страж ворот отмечает своё 30-летие.

"Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!" - говорится в публикации.

Лунёву – 30



Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!#НашиПарни pic.twitter.com/zbTJmlqXr4 — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021

Лунев выступает за сборную России с октября 2017 года, сыграл 7 матчей и пропустил 14 голов.

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