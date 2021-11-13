Сборная России поздравила Лунева с 30-летием
Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере пост, посвященный дню рождения голкипера "Байера" Андрея Лунева.
Сегодня, 13 ноября, страж ворот отмечает своё 30-летие.
"Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!" - говорится в публикации.
Лунёву – 30— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!#НашиПарни pic.twitter.com/zbTJmlqXr4
Лунев выступает за сборную России с октября 2017 года, сыграл 7 матчей и пропустил 14 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
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|Боруссия Дортмунд
|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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|Падерборн
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|20