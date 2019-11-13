Сборная России поздравила Лунева с днём рождения

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Сборная России поздравила Лунева с днём рождения

Сегодня, 13 ноября, вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отмечает день рождения.

Пресс-служба национальной команды поздравила в твиттере футболиста с 28-летием.

"Поздравляем нашего голкипера с днём рождения и желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!" - говорится в публикации.

Лунев выступает за сборную России с 2017 года, провёл 7 матчей и пропустил 14 голов.

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