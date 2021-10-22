Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения

Теги россиялев яшин

Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения

Сегодня, 22 октября, исполнилось 92 года со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Пресс-служба сборной России в твиттере отреагировала на данное событие.

"Наша легенда на все времена!" - говорится в публикации национальной команды.

Яшин является единственным голкипером в истории футбола, выигрывавшим "Золотой мяч". Он умер в 1990 году.

Не пропустите: Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов

Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов