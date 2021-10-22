Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения

Сегодня, 22 октября, исполнилось 92 года со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Пресс-служба сборной России в твиттере отреагировала на данное событие.

"Наша легенда на все времена!" - говорится в публикации национальной команды.

Яшин является единственным голкипером в истории футбола, выигрывавшим "Золотой мяч". Он умер в 1990 году.

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