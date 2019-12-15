Сборная России поздравила Павлюченко с днем рождения

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Сборная России поздравила Павлюченко с днем рождения

Сборная России в твиттере поздравила Романа Павлюченко с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, бывшему нападающему национальной команды исполнилось 38 лет.

"Этот парень заставлял мужиков плакать минимум дважды: когда сделал дубль в ворота англичан и когда отгрузил голландцам. Сегодня у него день рождения. Поздравляем, спящий гигант", - написала пресс-служба команды.

Футболист выступал за сборную России с 2003 пл 2012 год. За это время он провел 51 матч за команду и забил 21 гол. Сейчас нападающий играет за любительскую команду ЦДКА.

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