Сборная России поздравила Павлюченко с днем рождения
Сборная России в твиттере поздравила Романа Павлюченко с днем рождения.
Сегодня, 15 декабря, бывшему нападающему национальной команды исполнилось 38 лет.
"Этот парень заставлял мужиков плакать минимум дважды: когда сделал дубль в ворота англичан и когда отгрузил голландцам. Сегодня у него день рождения. Поздравляем, спящий гигант", - написала пресс-служба команды.
Этот парень заставлял мужиков плакать минимум дважды: когда сделал дубль в ворота англичан и когда отгрузил голландцам. Сегодня у него день рождения. Поздравляем, спящий гигант #СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/EAUzDRLTed— Сборная России (@TeamRussia) 15 декабря 2019 г.
Футболист выступал за сборную России с 2003 пл 2012 год. За это время он провел 51 матч за команду и забил 21 гол. Сейчас нападающий играет за любительскую команду ЦДКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15