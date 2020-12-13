Сборная России поздравила президента РФС с днем рождения

Сборная России в своем официальном твиттере поздравила главу РФС Александра Дюкова с 53-летием.

"Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днeм рождения - уверены, таких победных раздевалок будет много", - подписала фото сборная.

Напомним, что Дюков занимает свою должность с 2019 года. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита".

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