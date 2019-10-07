Сборная России поздравила Путина с днём рождения

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Сборная России поздравила Путина с днём рождения

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в честь президента РФ Владимира Путина, который сегодня отмечает день рождения.

"Поздравляем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Благодарим за поддержку, желаем здоровья, успехов и всегда ждём на наших матчах!" - говорится в публикации национальной команды в инстаграме.

Напомним, что 7 октября Путину исполняется 67 лет.

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