Сборная России поздравила Путина с днём рождения

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост в честь президента РФ Владимира Путина, который сегодня отмечает день рождения.

"Поздравляем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Благодарим за поддержку, желаем здоровья, успехов и всегда ждём на наших матчах!" - говорится в публикации национальной команды в инстаграме.

Напомним, что 7 октября Путину исполняется 67 лет.

Не пропустите: "Дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов": Соболев рассказал о дебютном вызове в сборную России. | http://soccernews.ru