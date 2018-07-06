Сборная России поздравила Широкова с днём рождения

Сборная России в своём официальном твиттере поздравила бывшего капитана команды Романа Широкова с днём рождения.

Поздравляем экс-капитана @TeamRussia Романа Широкова с днем рождения! Желаем Роману всего самого хорошего! pic.twitter.com/E2d6haZTCw — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.

Напомним, что 37-летний Широков выступал за сборную России с 2008 по 2016 год, сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

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