Сборная России поздравила Широкова с днём рождения

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Сборная России поздравила Широкова с днём рождения

Сборная России в своём официальном твиттере поздравила бывшего капитана команды Романа Широкова с днём рождения.

Напомним, что 37-летний Широков выступал за сборную России с 2008 по 2016 год, сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

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