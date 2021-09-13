Сборная России поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open-2021

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Сборная России поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open-2021

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвящённый победе теннисиста Даниила Медведева в US Open-2021.

"Медведев - чемпион US Open. Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой", - говорится в публикации.

Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

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