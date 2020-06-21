Сборная России поздравила врачей с днем медицинского работника

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Сборная России поздравила врачей с днем медицинского работника

Пресс-служба сборной России в инстаграме поздравила врачей с профессиональным праздником.

Сегодня, 21 июня, празднуется день медицинского работника.

"Сегодня день медицинского работника. Благодарим этих людей за труд и терпение", -написала пресс-служба клуба в соцсети.

Напомним, в данный момент врачи по всему миру борются с коронавирусной инфекцией. В России от коронавируса излечились 334 592 тысяч человек.

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