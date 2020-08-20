Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения

Сегодня, 20 августа, защитник питерского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков празднует своё 37-летие.

Пресс-служба национальной команды поздравила ветерана с днём рождения.

"Жирков - живая легенда сборной и российского футбола. А сегодня его день рождения. В 37 Юрий Валентинович не уступает в работоспособности и трудолюбии многим молодым коллегам. Поздравляем и желаем нескончаемых сил, здоровья и классных матчей", - говорится в публикации.

Жирков – живая легенда сборной и российского футбола. А сегодня его день рождения. В 37 Юрий Валентинович не уступает в работоспособности и трудолюбии многим молодым коллегам. Поздравляем и желаем нескончаемых сил, здоровья и классных матчей #НашиПарни #СборнаяРоссии #футбол pic.twitter.com/EPacXdggyT — Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2020

Жирков выступает за сборную России с 2005 года, сыграл 91 матч и забил 2 гола.

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