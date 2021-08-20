Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения

Теги россияюрий жирков

Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сегодня, 20 августа, защитнику сборной России Юрию Жиркову исполнилось 38 лет.

Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста с днём рождения.

"Жиркову - 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!" - говорится в публикации.

Жирков выступает за российскую сборную с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола. 

Не пропустите: Жирков может вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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