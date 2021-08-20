Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения

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Сегодня, 20 августа, защитнику сборной России Юрию Жиркову исполнилось 38 лет.

Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста с днём рождения.

"Жиркову - 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!" - говорится в публикации.

Жиркову – 38!



Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле! pic.twitter.com/WTUlvSlBnp — Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2021

Жирков выступает за российскую сборную с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.

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