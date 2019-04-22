Сборная России пожелала скорейшего выздоравления Черышеву

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что российский футболист "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона.

Сборная России пожелала скорейшего выздоравления игроку. Черышев получил травму в матче 33-го тура Ла Лиги с Валенсией".

"Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев выбыл до конца сезона. ⠀

Игрок получил повреждение в матче против "Бетиса". Медицинское обследование выявило травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости. Здоровья, Черышев! Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой!" - сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне россиянин участвовал в 47 матчах, отметившись 9 голами и 5 ассистами.

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