Сборная России пожелала скорейшего выздоравления Черышеву

Теги валенсияденис черышев

Сборная России пожелала скорейшего выздоравления Черышеву

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что российский футболист "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона.

Сборная России пожелала скорейшего выздоравления игроку. Черышев получил травму в матче 33-го тура Ла Лиги с Валенсией". 

"Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев выбыл до конца сезона. ⠀
Игрок получил повреждение в матче против "Бетиса". Медицинское обследование выявило травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости. Здоровья, Черышев! Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой!" - сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне россиянин участвовал в 47 матчах, отметившись 9 голами и 5 ассистами.

Не пропустите: Черышев выбыл из строя до конца сезона | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2007-2011)

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2007-2011)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов