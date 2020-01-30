Сборная России пожелала Смолову успехов в "Сельте"
Сборная России в твиттере пожелала удачи форварду "Локомотива" Федору Смолову, который перешел на правах аренды в "Сельту".
"Федор Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды. Желаем успехов изо всех сил", - написала пресс-служба команды.
Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды— Сборная России (@TeamRussia) January 30, 2020
Желаем успехов изо всех сил #НашиПарни pic.twitter.com/USY1I38FlA
За сборную России футболист играет с 2013 года.
А еще: На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту" | http://soccernews.ru
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