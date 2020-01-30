Сборная России пожелала Смолову успехов в "Сельте"

Сборная России в твиттере пожелала удачи форварду "Локомотива" Федору Смолову, который перешел на правах аренды в "Сельту".

"Федор Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды. Желаем успехов изо всех сил", - написала пресс-служба команды.

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды



Желаем успехов изо всех сил #НашиПарни pic.twitter.com/USY1I38FlA — Сборная России (@TeamRussia) January 30, 2020

За сборную России футболист играет с 2013 года.

А еще: На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту" | http://soccernews.ru