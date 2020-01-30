Сборная России пожелала Смолову успехов в "Сельте"

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Сборная России пожелала Смолову успехов в "Сельте"

Сборная России в твиттере пожелала удачи форварду "Локомотива" Федору Смолову, который перешел на правах аренды в "Сельту".

"Федор Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды. Желаем успехов изо всех сил", - написала пресс-служба команды. 

За сборную России футболист играет с 2013 года. 

А еще: На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту"  | http://soccernews.ru
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Официально: Смолов перешел в "Сельту"

Официально: Смолов перешел в "Сельту"

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