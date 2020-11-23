Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления
Сборная России в твиттере прокомментировала травму форварда "Спартака" Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что футболист успешно прооперирован в связи с травмой колена. Форвард пропустит оставшиеся матчи в этом году.
Александру Соболеву сделали операцию на колено в Риме.— Сборная России (@TeamRussia) November 23, 2020
Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём ?? pic.twitter.com/IDoiTIpPno
"Александру Соболеву сделали операцию на колено в Риме. Возвращайся скорее на поле, Саша, ждем", - говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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