Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления

Сборная России в твиттере прокомментировала травму форварда "Спартака" Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что футболист успешно прооперирован в связи с травмой колена. Форвард пропустит оставшиеся матчи в этом году.

Александру Соболеву сделали операцию на колено в Риме.



Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём ?? pic.twitter.com/IDoiTIpPno — Сборная России (@TeamRussia) November 23, 2020

"Александру Соболеву сделали операцию на колено в Риме. Возвращайся скорее на поле, Саша, ждем", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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