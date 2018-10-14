Сборная России представила игровую форму на матч с Турцией

Сборная России в своем твиттере представила игровую форму на сегодняшний матч Лиги Наций против национальной команды Турции.

Так, подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе "Фишт" в Сочи в красных футболках, а их вратарь - в зеленой.

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