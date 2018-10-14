Сборная России представила игровую форму на матч с Турцией

1 Теги россиятурция

Сборная России представила игровую форму на матч с ТурциейСборная России в своем твиттере представила игровую форму на сегодняшний матч Лиги Наций против национальной команды Турции.

Так, подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе "Фишт" в Сочи в красных футболках, а их вратарь - в зеленой.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Турция. | soccernews.ru

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Комментарии

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Антон

Жду результативной игры сегодня. В сборной России еще остались проблемы с атакующими действиями, есть что улучшать в этом плане. Команды скоро выходят на поле, трансляция на матч вот livesport.overbetting.net/football/1706694/214249/ кому нужна. Турки непростой соперник.

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