Сборная России представила новую форму (фото)

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Сборная России представила новую форму (фото)Фото: Твиттер @TeamRussia 
Состоялась презентация нового гостевого комплекта формы сборной России.

Основной цвет комплекта будет белым с российским флагом на груди и рукавах. В такой форме команда сыграет в квалификации ЧМ-2022 и на Евро-2020, который состоится этим летом.

Техническим спонсором остается компания adidas.

Напомним, ближайшие матчи сборная России сыграет уже на этой неделе. 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией.
30 марта состоится встреча со Словакией.

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