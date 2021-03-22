Сборная России представила новую форму (фото)

Фото: Твиттер @TeamRussia

Состоялась презентация нового гостевого комплекта формы сборной России.

Основной цвет комплекта будет белым с российским флагом на груди и рукавах. В такой форме команда сыграет в квалификации ЧМ-2022 и на Евро-2020, который состоится этим летом.

Техническим спонсором остается компания adidas.

Напомним, ближайшие матчи сборная России сыграет уже на этой неделе. 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией.

30 марта состоится встреча со Словакией.