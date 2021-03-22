Сборная России представила новую форму (фото)
Фото: Твиттер @TeamRussia
Состоялась презентация нового гостевого комплекта формы сборной России.
Основной цвет комплекта будет белым с российским флагом на груди и рукавах. В такой форме команда сыграет в квалификации ЧМ-2022 и на Евро-2020, который состоится этим летом.
Техническим спонсором остается компания adidas.
Напомним, ближайшие матчи сборная России сыграет уже на этой неделе. 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией.
30 марта состоится встреча со Словакией.
Читать также: Магомед Оздоев пропустит стартовый матч сборной России в отборе ЧМ-2022 | http://soccernews.ru
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18