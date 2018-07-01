Сборная России прибыла на "Лужники"

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Сборная России прибыла на "Лужники"

Сборная России прибыла на "Лужники", где в 17:00 стартует битва с Испанией за право сыграть в четвертьфинале Чемпионата Мира.

На арене всё готово к сражению. Готовы ли наши парни?

Напомним, на днях форвард сборной России Артём Дзюба назвал игру против Испании "матчем всей жизни".

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