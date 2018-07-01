Сборная России прибыла на "Лужники"
Сборная России прибыла на "Лужники", где в 17:00 стартует битва с Испанией за право сыграть в четвертьфинале Чемпионата Мира.
На арене всё готово к сражению. Готовы ли наши парни?
Мы на стадионе! pic.twitter.com/cN7PnLqWdA— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Напомним, на днях форвард сборной России Артём Дзюба назвал игру против Испании "матчем всей жизни".
Очень важные слова#вместемыкоманда pic.twitter.com/YuJAP1TCxd— Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2018 г.
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