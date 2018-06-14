Сборная России прибыла на "Лужники" и уже опробовала поле

Сборная России уже прибыла на "Лужники", где сегодня в стартовом матче Чемпионата Мира она сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.

Напомним, Глушаков поделился ожиданиями от матча сборной России против Саудовской Аравии. | soccernews.ru