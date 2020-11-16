Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией

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Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией

Сборная России прибыла в Белград на заключительный матч Лиги наций.

В сториз в инстаграме появились фотографии игроков из сербского аэропорта.

Ранее стало известно, что в Белград отправились 24 участника команды. Дисквалифицированные Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов. Голкипер Матвей Сафонов ждет повторного тестирования на коронавирус.

Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября, начало - в 22:45 (мск).

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