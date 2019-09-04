Сборная России прибыла в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией

Сборная России прилетела в Глазго, где состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии. Об этом информирует пресс-служба российской сборной.

Матч Шотландия - Россия состоится 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча в 21:45 мск.

После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.

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