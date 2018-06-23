Сборная России прибыла в Самару, где 25 июня сыграет с Уругваем в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Самолёт с игроками национальной команды приземлился в волжском городе сегодня вечером.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова уже гарантировали себе выход в плей-офф мундиаля, а с уругвайцами россияне будут спорить за первое место в группе.

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