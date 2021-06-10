Сборная России прибыла в Санкт-Петербург

Теги россия

Сборная России прибыла в Санкт-ПетербургФото: твиттер сборной России

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020.

"Привет, Питер. Надеемся на приятные встречи", - написали в пресс-службе национальной команды.

Напомним, что Россия проведет на "Газпром Арене" два матча групповой стадии Евро-2020 - против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Матч против Дании россияне сыграют в Копенгагене.

Читайте также: УЕФА назначил арбитров на матч Бельгия - Россия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона

Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов