Сборная России прибыла в Санкт-Петербург
Фото: твиттер сборной России
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020.
"Привет, Питер. Надеемся на приятные встречи", - написали в пресс-службе национальной команды.
Напомним, что Россия проведет на "Газпром Арене" два матча групповой стадии Евро-2020 - против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).
Матч против Дании россияне сыграют в Копенгагене.
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